A brasileira Bia Haddad está próxima de mais um feito histórico e um título inédito na carreira. Com transmissão exclusiva do Star+, a brasileira enfrentará a tcheca Barbora Krejčíková pelas quartas de final do WTA 500 de San Diego, às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (14). O duelo contará com narração de Maurício Bonato e comentários de Teliana Pereira.