A brasileira teve um match-point no 5 a 4 e saque da oponente, perdeu uma bola fácil e precisou jogar o terceiro set: "A chave hoje foi lutar, sabia que essa primeira rodada seria dura para qualquer uma de nós, ela é uma grande jogadora, fez final de Grand Slam. Tive que me dar mais uma chance mesmo não jogando meu melhor tênis. Dizia para mim 'vamos pra próxima' , todo jogo temos altos e baixos, seria um jogo muito estranho ser 6/0 6/0. É preciso aceitar, ser humilde, trabalhar no presente e não pensar no passado. Tive match-point então poderia estar na minha mente, mas fiquei no vamos lá, vamos seguir dando mais uma chance. A chave foi jogar o próximo ponto", disse a paulistana que volta à quadra na noite desta quarta em torno das 22h contra a ucraniana Marta Kostyuk.