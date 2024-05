Com Corinthians em crise, Craque Neto fala em assumir presidência do clube; veja

Craque Neto cravou que será presidente do Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians vive grande crise nos bastidores, com polêmicas envolvendo patrocínios e pedido de licença de diretor. Durante o "Donos da Bola", o apresentador e ex-jogador Neto detonou as recentes notícias sobre o Alvinegro e comentou a chance de assumir a presidência do clube paulista.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Quem fez isso com o Corinthians? Quem fez isso com o torcedor? Eu votei no Andrés Sanchez, mas foram eles. Augusto, você está tendo uma oportunidade democrática de fazer tudo diferente. E o que está acontecendo? Vai de Bet, Rubão que saiu em três meses, comissão de um, do outro… - começou.

- Vocês não precisam votar em mim. Até porque se eu for presidente eu vou ter que mudar o estatuto. Sei que tem muita gente que não gosta de mim e está tudo certo. Mas se o Fiel Torcedor votar, ninguém ganha de mim. Eu sou o futuro presidente do Corinthians - completou o apresentador.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Presidente do Corinthians, Augusto Melo revelou que o clube perdeu um grande patrocinador em meio às polêmicas envolvendo a Vaidebet. Em entrevista ao podcast "Cross", o mandatário jogou a culpa na oposição. Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians, pediu licença do cargo.