Presidente do Corinthians, Augusto Melo revela perda de patrocínio milionário e joga culpa na oposição

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 16:26 • São Paulo (SP)

Presidente do Corinthians, Augusto Melo revelou que o clube perdeu um grande patrocinador em meio as polêmicas envolvendo a Vai de Bet. Em entrevista ao podcast "Cross", o mandatário jogou a culpa na oposição.

- Essa oposição está manchando a imagem do Corinthians para fora. Essa semana perdemos um grande patrocínio. De uma das maiores marcas do mundo. Que a gente vem negociando há mais de um mês. Devido as polêmicas, recebi uma mensagem deles pedindo pra esperar a poeira baixar. Por que as empresas estão fugindo? Tudo o que a gente faz, eles estão vazando.

De acordo com Augusto Melo, a camisa do Timão iria passar de R$ 200 milhões, mas o clube segue apenas com o patrocínio da casa de apostas. Ainda assim, o mandatário espera reverter a imagem da entidade.

- O Corinthians está mudando de patamar. Não posso falar nem o nome da empresa que a gente estava negociando e que a nossa camisa iria passar dos R$ 200 milhões. Uma das maiores empresas do mundo. Temos um só patrocinador que é quase o dobro que era da gestão passada. Estamos valorizando nossa camisa.

Nesta quinta-feira (23), Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians, pediu licença de seu cargo por tempo indeterminado. De acordo com Augusto Melo, o publicitário irá processar quem estaria divulgando informações falsas antes de retornar.