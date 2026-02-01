Colunistas do Lance! projetam final entre Flamengo e Corinthians

A bola rola logo mais no jogo que opõe Flamengo e Corinthians, em disputa pelo primeiro troféu do futebol nacional a ser erguido em 2026. A bola rola às 16h (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha. Para analisar por que esses clubes vivem situações tão distintas uma da outra nos últimos anos, o Lance! convidou três de seus colunistas: Lúcio de Castro, Guffo e Tironi.

O Flamengo assegurou a vaga para a Supercopa Rei com a conquista da taça do Brasileirão em 2025, enquanto o Corinthians se classificou pelo título da Copa do Brasil, ao vencer o Vasco na decisão.

Tironi - Colunista do Lance!

Palpite: Flamengo 2 x 1 Corinthians

- Flamengo e Corinthians estavam mais ou menos no mesmo lugar quando o clube dos 13 foi implodido (por ação do então presidente do Corinthians, Andres Sanchez). Tiveram contratos de TV vantajosos e muito parecidos, superior a de todos os outros clubes do país. A partir daí tudo mudou: o Flamengo seguiu na linha da reestruturação financeira e o Corinthians, não. Em 2026 os clubes têm potenciais parecidos, mas o Flamengo é muito mais eficiente e profissional - afirmou.

Guffo - Colunista do Lance!

Palpite: Flamengo 1 x 1 Corinthians

- Não era para ser tão discrepante. Inclusive, era para o Corinthians estar financeiramente mais estabilizado que o Flamengo. Acontece que tamanho de torcida não é documento na hora de realizar uma gestão agressiva e que mude o patamar financeiro do clube. A torcida vai importar, claro, quando o barco estiver navegando com estabilidade. Aí o que é grande, fica maior ainda. Mas enquanto estiver em uma gangorra institucional como tem sido o Corinthians nos últimos anos, o tamanho financeiro dos dois clubes hoje não é parelho. Mas como futebol é o único esporte onde o melhor e/ou maior não ganha sempre, ainda mais em jogo único, tudo pode acontecer - defendeu.

Lúcio de Castro - colunista do Lance!

Palpite: Flamengo 2 x 0 Corinthians

- Após décadas de gestões irresponsáveis, o Flamengo quis pagar um preço e dar um choque de gestão. Começando por sacrifícios e abstinência de grandes resultados por um tempo. Podemos questionar um monte de coisa nesses cartolas, mas é inegável que isso foi feito. Já o Corinthians, mesmo atolado até o nariz em dívidas que só crescem, segue a cartilha contrária. O resultado é a discrepância que estamos vendo - explicou.

Flamengo x Corinthians: CBF aumenta premiação da Supercopa Rei

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aumentou a premiação da Supercopa Rei, que será disputada por Flamengo e Corinthians neste domingo (1), em Brasília. Os dois clubes receberão R$ 6,35 milhões. O valor conta com um acréscimo de R$ 300 mil em comparação com a edição de 2025, quando o time carioca bateu o Botafogo na final.

O vencedor da partida de domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, receberá um bônus de US$ 1 milhão (Cerca de R$ 5,23 milhões) da Conmebol, que incentiva a disputa da Supercopa.