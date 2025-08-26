O ex-jogador do Botafogo e do Internacional Bruno Silva está envolvido em uma polêmica fora dos gramados. Nesta semana, Andressa Marinha, ex-mulher do jogador, publicou uma nota nas redes sociais anunciando a separação do casal após oito anos e expôs algumas atitudes do atleta.

Atualmente, Bruno defende as cores do Rio Branco-ES, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Na publicação, Andressa afirma decidiu encerrar a relação após mais um episódio de traição. Segundo ela, o meia teria ido para uma "zona" com seus companheiros de equipe, em Campinas, no interior de São Paulo, após a eliminação para o Inter de Limeira, nas quartas de final da competição.

Durante o desabafo, Andressa também expôs uma suposta agressão do jogador, enquanto esteve grávida do primeiro filho do casal. Juntos desde 2017, eles tiveram o segundo filho recentemente.

Bruno Silva em ação pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja o que disse Andressa sobre o ex-jogador do Botafogo

"Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."