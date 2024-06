Chico Buarque, 80 anos: paixão pelo futebol marca trajetória do cantor e compositor

Chico Buarque começou a torcer pelo Fluminense aos 6 anos (Foto: Marina Garcia/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 13:17 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 19/06/2024 - 16:35

Chico Buarque completa 80 anos nesta quarta-feira (19). Torcedor do Fluminense, o cantor e compositor é um apaixonado pelo futebol. Tanto que o lado boleiro do artista sempre esteve presente na sua obra, e não apenas nas músicas, mas também em crônicas e livros.

A paixão pelo futebol começou cedo. Aos 6 anos, Chico passou a torcer pelo Fluminense por influência na mãe, Maria Amélia, apesar de a família morar em São Paulo. A mãe levava os filhos para assistir aos jogos do Tricolor no Pacaembu. Quando completou 16 anos, chegou a tentar uma vaga no Clube Atlético Juventus, mas foi reprovado no teste.

Ele também adorava jogar futebol de botão e passou chamar seu time de mesa de Politheama (termo grego que significa "muitos espetáculos"). Anos mais tarde, já consagrado como cantor e compositor, o time foi para o campo real, ao ganhar de presente da Universal um campinho de futebol no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Já fizeram parte do lendário time azul e verde limão nos 45 anos de existência artistas como Fágner, Djavan, Toquinho, Moraes Moreira, Alceu Valença e Carlinhos Vergueiro, além de jogadores profissionais, como Pelé, Nílton Santos, Tostão, Zico, Júnior, Leandro, Reinaldo, Sócrates, Romário e Ronaldinho.

Em 1980, uma presença ilustre agitou o campo do Politheama: o cantor jamaicano Bob Marley (1945-1981), que estava de passagem pelo Brasil. Chico ainda joga no campo quando está no Brasil. Mas mesmo sem a sua presença, a pelada é disputada toda segunda, quinta e sábado, sempre às 13h.

Chico é bom de bola, dizem amigos. Ele gosta de jogar no meio, mas não costuma participar das "resenhas" que acontecem após os jogos.

O maior adversário do Politheama foi o Namorados da Noite, fundado por Toquinho. O chamado "Fla-Flu da MPB" já foi, inclusive, disputado no Pacaembu, em preliminar em 1983. O Politheama foi goleado por 5 a 1.

*Com informações do ge, O Globo e da BBC

