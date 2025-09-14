Charla Podcast emite nota oficial sobre futuro do canal

O Charla Podcast irá passar por mudanças na estrutura do canal. Em meio a repercussões sobre possíveis novas parcerias, o perfil oficial do veículo emitiu uma nota oficial, neste domingo (14), para explicar o novo projeto.

Sem grandes revelações, o comunicado confirmou que as novidades envolvendo o canal serão divulgadas nesta segunda-feira (14). Além disso, o veículo também repudiu a divulgação de notícias falsas sobre especulações envolvendo o podcast.

O burburinho envolvendo novas parcerias do canal começaram na última sexta-feira (12), quando durante um programa, Bruno Cantarelli e Beto Júnior falaram sobre o futuro do canal. Diante de uma pergunta de um fã, eles assumiram que novas parcerias estavam sendo fechadas, mas não revelaram grandes detalhes.

- Sempre esse papo, que o Charla vai ser vendido. Já não é de hoje, que falam isso - iniciou Beto Júnior.

- Acho que é a hora de falar a verdade. Temos sonhos de fazer muitas coisas ainda. Estamos em um momento de mudar de patamar. Por exemplo, direitos de transmissão é uma parada muito cara. Queremos também está mais em viagens internacionais. Semana que vem, assinaremos um contrato com um investidor pesado. Na segunda-feira (15), o Charla vai virar "SAF". É um novo momento para a gente. Não se surpreendam - disse Bruno Cantarelli.

Nota oficial do Charla Podcast?

"O Charla manifesta seu repúdio às inúmeras "fake news" ligando o Charla a outras empresas. Coforme anunciamos na última sexta-feira (12), nós chegamos a um acordo com um novo parceiro, e quaisquer informações provenientes de outras fontes, que não o próprio Charla, devem ser desconsideradas. Pedimos paciência a nossos fãs e seguidores, pois, em breve, a verdade será revelada".

