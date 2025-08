Bruno Cantarelli deixa rádio para se dedicar a novo projeto do Charla Podcast

O narrador esportivo Bruno Cantarelli encerrou sua passagem pela Rádio Transamérica para integrar um novo projeto no Charla Podcast. O locutor comandará transmissões de futebol sem imagens no canal do YouTube do podcast, que conta com aproximadamente 1,1 milhão de inscritos.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, colunista do jornal O Globo, o narrador vai liderar a nova iniciativa que representa uma expansão nas atividades do podcast, tradicionalmente focado em entrevistas com personalidades do esporte brasileiro.

Na condução deste novo formato, Cantarelli trabalhará em parceria com o jornalista Beto Jr., parceiro no podcast e com quem também colabora nas transmissões do Campeonato Brasileiro pelo canal Premiere. Cantarelli somou mais de 10 anos na Transamérica, divididos em duas passagens.

Formado pela faculdade Gama Filho, Bruno Cantarelli conversou com o Lance! em 2024 e contou que suas inspirações na profissão são Galvão Bueno e Silvio Luiz. No papo, o locutor também revelou o narrador mais exigente com quem trabalhou.