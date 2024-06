CBF pede para jogador não usar cabelo rosa na Seleção

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 17:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Yan Couto, lateral-direito do Girona e da Seleção Brasileira, disse que a CBF pediu para ele não jogar com o cabelo pintado de rosa. O jogador fez a revelação em entrevista à colunista do UOL Yara Fantoni antes dos jogos da última Data Fifa.

O atleta não explicou se foi um pedido da entidade ou de algum integrante específico.

- Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar. Me pediram, vou fazer - disse.

Yan Couto se apresentou à Seleção sem o rosa no cabelo. Com um corte rente à cabeça, ele foi titular na vitória do Brasil por 3 a 2 sobre o México e ficou no banco no empate em 1 a 1 com os Estados Unidos.

O lateral, no entanto, já defendeu a Seleção com o cabelo rosa. Foi na estreia com a amarelinha em outubro de 2023 nos jogos das Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. Segundo Yan Couto, o rosa virou tendência na cidade espanhola de Girona