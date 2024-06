Foto: Reprodução/MKT Esportivo







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 16:56 • Rio de Janeiro

LiveMode e Amazon fecham acordo para que a partir do início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 os assinantes da Amazon Prime tenham acesso a todos os eventos esportivos transmitidos pela CazéTV, sem custos adicionais. O acordo inclui a Eurocopa, as Olimpíadas, a Bundesliga, a Copa do Mundo de Futsal, o X1 Brasil e os jogos do Athletico-PR como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro.

A CazéTV nasceu como canal no YouTube e na Twitch, em novembro de 2022, e é uma sociedade entre a LiveMode e o streamer Casimiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

A CazéTV surgiu em 2022 com o desafio de transmitir a Copa do Mundo do Qatar em 2022. A transmissão foi um sucesso e a nova emissora chegou a atingir 8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente durante um jogo do Brasil. Além da Copa, a CazéTV também transmitiu outros eventos gigantes do esporte como os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, o Campeonato Alemão, partidas do Vasco e do Botafogo no Campeonato Carioca, e eventos alternativos, como a Copa Acerj e o torneio de futebol X1