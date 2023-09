No dia 16 de setembro, Bruno Sapo estará ao vivo na CazéTV ao lado de Casimiro comentando as finais de basquete dos Jogos da Juventude para os mais de 9 milhões de inscritos do canal. “O convite me pegou de surpresa e me deixou muito feliz. Justamente porque apesar de ser algo que eu amo fazer e faça bem, não tive muitas oportunidades e foi ficando em segundo plano”, afirma.