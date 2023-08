Além do beijo dado em Jenni Hermoso após a conquista da Copa do Mundo, Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (FEF), foi acusado de assédio sexual. Tamara Ramos, diretora-geral do sindicato Futebolistas ON, denunciou o presidente por situações indiscretas na época em que trabalhavam juntos na Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE).