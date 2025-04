Casimiro dispara contra arbitragem: ‘Precisa treinar todo dia’

O influenciador Casimiro Miguel criticou a arbitragem nacional na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 2 a 1, pela Cazé TV, no Youtube, no último domingo (20), na Arena Castelão, o comunicador se revoltou com um erro pontual.

O lance aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Estevão recebeu um lançamento de Flaco Lopez, que pegou a defesa do Fortaleza desprevinida. Com a jogada, o camisa 41 do Alviverde partiu em direção ao gol, e ao finalizar, encobriu o goleiro João Ricardo. Kuscevic foi o responsável por evitar o tento ao tirar a bola em cima da linha.

A jogada terminou com um escanteio para o Palmeiras, mas um dos auxiliares do árbitro Paulo Cesar Zanovelli, sinalizou um impedimento no lance. A marcação revoltou Casimiro na transmissão. Estevão estava no campo de defesa, quando Flaco Lopez lançou a bola.

- Sendo sincero, não estou personalizando a crítica. A nossa arbitragem precisa melhorar muito. Precisa ser treinada toda semana. Todo dia, cara. Como é que dá um impedimento desse, meu irmão? O cara (Estevão) estava atrás do meio campo, pô. Achei que o lance era ajustado - disparou o influenciador.

Mesmo com o equívoco da arbitragem, o Alviverde venceu o Tricolor fora de casa. Com o resultado, o Leão do Pici seguiu com cinco pontos e terminou a 5ª rodada do Brasileirão na 13ª colocação na tabela. Por outro lado, o Alviverde ultrapassou o Flamengo e assumiu a ponta do campeonato, com 13 pontos.

