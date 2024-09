Casemiro em ação pelo Manchester United (Foto: Darren Staples/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 14:14 • Manchester (ING)

Casemiro viveu uma tarde para esquecer em clássico na Premier League. No duelo entre Manchester United e Liverpool, o volante falhou em dois dos três gols sofridos pelos Red Devils, em derrota diante do maior rival em pleno Old Trafford.

Primeiro, o brasileiro falhou ao tentar passe pelo meio, e foi interceptado por Gravenberch, em contra-ataque que terminou com cabeçada de Luis Díaz para o gol. Depois, foi desarmado e pediu falta, em lance com roteiro final semelhante: passe do egípcio e finalização certeira do colombiano.

Nas redes sociais, torcedores brincaram com a situação e fizeram memes da atuação ruim do meio-campista. Confira algumas das reações abaixo:

Casemiro recebe críticas dos torcedores do Manchester United nas redes sociais (Foto: Reprodução/Twitter)

📑 FICHA TÉCNICA

Manchester United 0x3 Liverpool

3ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 12h (horário de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (auxiliares); Sam Barrott (quarto árbitro); John Brooks e Harry Lennard (VAR)



🥅 Gols: Luis Díaz (LIV - 35' 1T e 42' 1T); Mohamed Salah (11' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Joshua Zirkzee, Lisandro Martínez, Kobbie Mainoo e Matthijs de Ligt (MUN); Virgil van Dijk (LIV)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

André Onana; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt (Harry Maguire), Lisandro Martínez e Diogo Dalot; Casemiro (Toby Collyer) e Kobbie Mainoo; Alejandro Garnacho (Amad Diallo), Bruno Fernandes e Marcus Rashford; Joshua Zirkzee (Christian Eriksen)



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Trent Alexander-Arnold (Conor Bradley), Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson (Kostas Tsimikas); Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Luis Díaz (Cody Gakpo) e Diogo Jota (Darwin Núñez)

Casemiro foi vilão do United em clássico na Inglaterra (Foto: Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)