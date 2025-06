Santos se reapresenta e inicia preparação para o duelo contra o Fortaleza

Após dois dias de folga, o Santos se reapresenta nesta quarta-feira (4) visando o duelo contra o Fortaleza. O Peixe enfrenta o Leão do Pici no dia 12 de junho, no Castelão, às 19h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano não poderá contar com o atacante Neymar, que está suspenso. O camisa 10 tem contrato até o dia 30 de junho, e a expectativa é de uma renovação até a Copa do Mundo do ano que vem. As conversas entre o staff do jogador e a diretoria santista continuam, mas ainda não houve avanços significativos.

Cléber Xavier comandou o time em 8 jogos. Até aqui, cumula 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Este será o último jogo antes da pausa para o Mundial de Clubes da FIFA, e a única chance de o Peixe sair da zona de rebaixamento seria vencendo o Fortaleza e contando, ainda, com derrotas de Vitória e Vasco.O Leão da Barra recebe o Cruzeiro em casa, enquanto o Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo, no Morumbis.

O Alvinegro ocupa a 18ª colocação na tabela, com 8 pontos, empatado com o Juventude, mas com saldo de gols superior. Já o Vitória está em 16º lugar, com 10 pontos, e o Vasco aparece logo acima, na 15ª posição, também com 10 pontos.

O que vem pela frente:

O Santos deve anunciar nos próximos dias a contratação de Alexandre Mattos como novo executivo de futebol. Ele já esteve na última terça-feira (03) na Baixada Santista, mas ainda não assinou contrato. Ele chega para substituir o CEO Pedro Martins.

