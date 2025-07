Sasha revela inspiração do nome e faz previsão para clubes que jogaram o Mundial

O episódio inédito de “O Brabo Tem Nome” vai ao ar hoje (21/07), às 18h, e traz como convidado o atacante Sasha, do RB Bragantino. Com bom humor e autenticidade, o jogador revela a curiosa origem do apelido — inspirado na filha da Xuxa — e compartilha sua visão sobre o amadurecimento do grupo, os desafios da temporada e o sonho de atuar na Europa.

Veterano no elenco que vem fazendo uma grande campanha na primeira metade do Brasileirão, Sasha comenta sobre o impacto da pausa para o Mundial de Clubes: “Esses times que foram ao Mundial vão sofrer mais na frente”. Conhecido como o “avô” do Bragantino, Sasha mostra que experiência e leveza podem andar juntas em um episódio cheio de resenha e personalidade.

Episódio anterior do programa

Já no episódio anterior, o programa recebeu Ricardo Rocha, campeão mundial em 1994 e ícone da zaga brasileira. Com sua visão privilegiada e estilo direto, o Xerife levantou uma polêmica: “Neymar é o novo Romário?”

Conduzido por Chico Pedrotti, o bate-papo trouxe comparações ousadas entre os dois craques, além de histórias inéditas dos bastidores da Seleção, reflexões sobre liderança em campo e momentos marcantes da carreira de Ricardo. Os episódios são exibidos sempre às segundas-feiras, às 18 horas, no canal do Youtube da N Sports.