Reforço da Paramount, Cris Dias passa carreira a limpo e aponta favoritos da Libertadores

Novo nome da Paramount+ para a cobertura da Libertadores e da Sul-Americana, Cris Dias conversou com Lance! sobre a nova oportunidade. A apresentadora se junta a outros nomes, como Nivaldo Prieto e PVC nas transmissões do serviço de streaming. A jornalista ex-Globo pontuou os brasileiros favoritos para os títulos nos torneios.

- Acho que os brasileiros chegam muito bem na Libertadores, porque temos uma hegemonia de seis anos. Início de ano muita coisa acontece, muitos times ainda estão se ajustando. Tem times que estão passando por momentos conturbados que eu acho que serão contornados. Acho que dentre os brasileiros, tem o Flamengo, Palmeiras, que está passando por um momento delicado, e eu acho que o Internacional vem aí também. Na Sul-Americana, eu acho que Atlético-MG, Grêmio e Corinthians são os favoritos - disse Cris Dias.

Carreira de Cris Dias

Cris Dias começou sua carreira na Rede Globo em 2006, onde apresentou o Esporte Espetacular até outubro de 2010. Depois, passou a apresentar o Globo Esporte e o noticiário esportivo do Bom Dia Brasil. Na Globo, cobriu eventos como a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos 2016, no Brasil. Após 13 anos, deixou a emissora em março de 2019 após não ter o contrato renovado.

Em setembro de 2019, foi contratada pela CNN Brasil como apresentadora de esportes, estreando em 2020. Retornou em julho de 2020, mas deixou o formato hard news em agosto e saiu do canal em março de 2021. No mesmo mês, foi contratada pela Rede Bandeirantes, assumindo o comando do Band Esporte Clube em março de 2021. Permaneceu na emissora até 2023, quando deixou o programa e a Band.

Confira outros trechos da entrevista com Cris Dias:

Carreira até aqui

"Eu vou fazer 45 anos, e a sensação que eu tenho é que cheguei ao final do primeiro tempo. Quando eu olho para trás, muita coisa boa aconteceu. Tem muita coisa que eu faria diferente, muita coisa que não. Acho que passar por muitos lugares é muito enriquecedor porque você conhece muitas pessoas, trabalha em vários formatos... E se eu trabalho até hoje é por conta da minha paixão, do meu envolvimento com o esporte e da minha dedicação"

"E ao mesmo tempo, eu olho para frente, e vejo que tem muita coisa para aprender, para trocar, com novas pessoas, em novos formatos, como esse do Paramount+. Então, quando você acha que acabou o jogo, você vê que tem mais um tempo inteiro para desfrutar. Tenho muito orgulho da minha carreira, fui, sou e ainda pretendo ser muito feliz na minha trajetória"

Expectativa do trabalho na Paramount+

"A Argentina tem 25 títulos e o Brasil tem 24, então tem muitos elementos aí que trazem uma emoção a mais. A expectativa é a melhor possível, porque estamos com uma transmissão gigante, com muitos jogos exclusivos, vai ser uma montanha de entretenimento, de futebol, além do timaço que tem Alê Xavier, Marcelo Hazan, PVC e Nivaldo Prieto. Vai ser um trabalho gostoso, com muita resenha e informação"

Diferença da TV aberta para o streaming

"Acho que a grande diferença é poder acessar a hora que quiser, com conteúdos a mais, existe um dinamismo maior. O nosso modus operandi só acrescentou, temos mais demandas. Não existe nada melhor que um jogo ao vivo, mas o assinante pode acessar também a hora que quiser. Até as TVs abertas hoje estão inseridas nesse digital"