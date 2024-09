Carlos Eugênio Simon indica dois erros da arbitragem em Fluminense x Botafogo

Fluminense x Botafogo contou com várias polêmicas de arbitragem (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 22/09/2024 - 08:44

O clássico entre Fluminense e Botafogo contou com algumas polêmicas de arbitragem no último sábado (22), no Maracanã. O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon apontou dois erros de Wilton Pereira Sampaio e do VAR na partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Falta em Felipe Melo? PC Oliveira dá veredito em polêmica de Fluminense x Botafogo

O primeiro lance analisado por Simon foi o do braço de Matheus Martins no rosto de Germán Cano dentro da área. A segunda jogada citada pelo comentarista de arbitragem foi a do pisão de Marcelo em Matheus Martins.

- Teve um lance dentro da área em que o jogador do Botafogo deixa o braço na lateral do rosto do Cano. Pênalti e cartão amarelo. O árbitro não marcou e o VAR não interveio - analisou.

➡️ Comentarista de arbitragem aponta pênalti não marcado em Fluminense x Botafogo

- O Marcelo pisa no Matheus Martins quando o jogador do Botafogo está caído no gramado. Cartão vermelho. O VAR também não chamou e o árbitro não expulsou - completou Simon.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogo também contou com outras polêmicas, como uma possível expulsão de Marçal após entrada forte em John Arias, no primeiro tempo. No fim do jogo, jogadores do Fluminense também reclamaram de uma possível falta de Gregore em Felipe Melo no lance do gol de Luiz Henrique.