Carlos Alberto manda recado à Globo após atitude do canal: ‘Chora não’

O ex-jogador Carlos Alberto chamou atenção nas redes sociais ao provocar o SporTV com um vídeo no último fim de semana. Depois do canal relembrar a caneta de Arrascaeta no ex-meia no Jogo das Estrelas de 2022, o veterano foi ao "Instagram", mostrou os troféus da Champions League e do Mundial de Clubes e mandou um recado ao canal esportivo da Globo. Assista ao vídeo acima:

