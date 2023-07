Um caminhão que tinha como carga as novas camisas do Vasco foi roubado no Rio de Janeiro. A ação aconteceu na quinta-feira (20), próximo à comunidade da Maré, Zona Norte da cidade. A responsabilidade da distribuição e logística das peças é da Kappa, fornecedora de materiais do clube. O que se espera agora é a reposição dos uniformes na próxima semana e que não haja prejuízo de imediato.