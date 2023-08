O 'Álbum do Futuro' projeta em figurinhas como será o rosto de meninas que hoje têm entre 7 e 16 anos, no futuro, para que elas possam enxergar e acreditar no sonho de se tornarem as craques do amanhã. As jovens retratadas no álbum fazem parte do projeto social “Rexona Quebrando Barreiras”, que empodera jovens em situação de vulnerabilidade, promovendo todo tipo de movimento.