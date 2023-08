Vai ter duelo de gigantes neste sábado em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo Feminina. Inglaterra e Colômbia entram em campo entram em campo para fazer o último jogo das quartas de final da competição. As seleções se enfrentam neste sábado (12), às 7h30. Na Lance! Betting, a classificação da Inglaterra paga 1.20, e da Colômbia está em 4.0. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos encontros entre as seleções? Então confere aqui.