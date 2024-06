Caio Ribeiro faz reflexão preocupante sobre o Corinthians após nova derrota; veja

Caio Ribeiro faz reflexão preocupante para o Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu mais um jogo na temporada, desta vez para o Internacional, na última quarta-feira (19). Comentarista da partida na Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro revelou preocupação com o clube paulista e fez reflexão sobre o Alvinegro para o restante do Brasileirão.

- O que me preocupa no Corinthians não é só o resultado e o baixo rendimento. É não ver um norte, não ver um projeto, não ver uma ideia dentro do clube. Perde o patrocinador máster, perde o goleiro… E você olha para esse elenco, e vê que é limitadíssimo - começou Caio Ribeiro.

- Na parte técnica, dá poucas opções. Com que dinheiro vai contratar? A gente tinha que chegar agora na janela de julho e pensar em quatro, cinco reforços para tornar esse time competitivo. Só que o cenário é muito ruim. O campeonato do Corinthians é muito preocupante - completou.

Com o resultado, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos. Na próxima rodada, a equipe encara o Athletico Paranaense fora de casa. A última vitória do clube aconteceu no fim de abril, contra o Fluminense. Desde então, são três empates e três derrotas.