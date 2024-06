Caio Ribeiro critica postura de jogador do Vasco em derrota para o Palmeiras: ‘Sono’

Caio Ribeiro criticou postura de Sforza em lance de gol do Palmeiras sobre o Vasco (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Vasco perdeu para o Palmeiras na última quarta-feira (13) por 2 a 0 e estacionou na tabela do Campeonato Brasileiro. Comentarista do jogo na Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro criticou a postura do volante Juan Sforza, do Cruzmaltino, no lance do segundo gol do Alviverde.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Sforza não pode ir com esse sono, ainda mais em um jogador tão habilidoso como o Estevão, que só tocou para o Rony. O Vasco só não foi goleado por conta da atuação do Léo Jardim - comentou Caio Ribeiro durante a transmissão.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Sforza bobeou na entrada da área, Estevão roubou a bola e rolou para Rony, que só empurrou para o gol. Naquele momento, o Vasco já perdia por 1 a 0, com gol marcado por Piquerez no primeiro tempo. Vegetti chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR.

➡️Jornalista detona atuação de titular do Vasco: ‘Jogador nulo em campo’

Com o resultado, o Vasco estacionou nos seis pontos, na 14ª rodada do Brasileirão. Na última rodada, o time de Álvaro Pacheco havia sido goleado pelo rival Flamengo. Se não pontuar no final de semana contra o Cruzeiro, o Cruzmaltino pode entrar na zona de rebaixamento do torneio.