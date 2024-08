Caio Ribeiro critica medalhão do Palmeiras após eliminação na Libertadores

Caio Ribeiro critica Gustavo Gomez em atuação contra o Botafogo pela Libertadores (Foto: Reprodução / Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 00:08 • Rio de Janeiro

O Palmeiras empatou contra o Botafogo por 2 a 2, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores. O resultado eliminou a equipe alviverde da competição. Durante a transmissão da partida, o comentarista Caio Ribeiro, dos canais Globo, criticou a atuação do zagueiro Gustavo Gómez.

A análise negativa da participação do jogador no confronto aconteceu quando a partida ainda estava 2 a 0 para o clube carioca. No comentário, o ex-jogador apontou os erros do camisa 15 do alviverde nos lances que originaram os gols de Igor Jesus e Savarino pelo Botafogo.

- Gustavo Gómez participa negativamente dos dois gols. Ele que dá condição (a Savarino) no primeiro gol, e no segundo, na hora do passe para o Savarino, ele não consegue cortar a bola. Não é a melhor temporada de um grande zagueiro que o Palmeiras tem - comentou Caio Ribeiro.

➡️Final de partida entre Palmeiras e Botafogo choca a internet: ‘Melhor jogo do ano’

Vale destacar, que o defensor teve a chance de se redimir dos supostos erros de marcação no final da partida. Nos acréscimos, Gustavo Gómez chegou a marcar o gol da virada da equipe de Abel Ferreira, que levaria o confronto para os pênaltis. Contudo, com o auxílio do VAR, foi analisado que ocorreu um toque na mão do atleta antes da finalização que balançou as redes do Allianz Parque. Assim, o gol foi anulado.

Após o anticlímax, o Palmeiras ainda teve mais uma chance de virada. Em uma falta na entrada da área, Gabriel Menino parou no travessão. O goleiro John já tinha desistido do lance e foi salto pela baliza. Com o resultado, o alviverde paulista se despediu da Libertadores nas oitavas de final dentro de casa.