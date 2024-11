‘A Coletiva’: Cantarelli diz que ‘Garotinho’ é um dos narradores mais exigentes

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 19:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O Lance! entrevistou o jornalista e narrador Bruno Cantarelli para o quinto episódio do programa 'A Coletiva', no YouTube. No corte acima, o locutor contou sobre a sua convivência com o experiente narrador José Carlos Araújo, que passou por diversas rádios, entre elas Nacional, Globo e Tupi, onde trabalha atualmente. Segundo Cantarelli, o popular "Garotinho", como Araújo é conhecido, é muito exigente foi bastante rigoroso com ele em seu começo de carreira.

Bruno Cantarelli, convidado do Lance! em A Coletiva (Foto: Arquivo Pessoal)

Formado pela faculdade Gama Filho e atualmente locutor e apresentador da Rádio Transamérica e do Charla Podcast, Bruno Cantarelli conta suas inspirações na profissão, como Galvão Bueno e Silvio Luiz. Veja a íntegra da entrevista abaixo.