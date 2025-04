Bruna Biancardi revela bastidores da descoberta da segunda gravidez com Neymar

Bruna Biancardi revelou como reagiu à notícia da segunda gravidez. A influenciadora espera a segunda filha com o jogador Neymar. O casal teve recentemente a chegada da pequena Mavie, de 1 ano e meio, e agora, espera o nascimento de mais uma menina, a Mel.

Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, comandado pelas apresentadoras Thaila Ayala e Julia Faria, Bruna contou bastidores da descoberta da gravidez. De acordo com ela, a emoção da notícia foi muito grande.

- Sentei no chão e chorava, chorava. De emoção, de medo, de tudo - revelou a influenciadora.

Família de Neymar

Mel será a terceira filha do jogador, que também é pai do menino Davi Lucca, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. Além do menino, e das filhas com Bruna Biancardi, o camisa 10 do Santos também é pai de Helena, de 9 meses. A pequena é fruto de uma relação com a modelo Amanda Kimberly.

Fora dos gramados

Em meio a espera da chegada de mais uma filha, Neymar vive momento delicado no Santos. O jogador se lesionou no último dia 2 de março, na vitória do clube alvinegro sobre o RB Bragantino por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda.

O cenário fez o meia ser cortado da Seleção Brasileira na última Data Fifa. A primeira ausência do atleta pelo Santos aconteceu no clássico contra o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, no dia 9 de março. Sem o meia, a equipe do técnico Pedro Caixinha foi eliminada do estadual ao perder para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena.

Ainda sem o camisa 10, o Santos também perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro. No último domingo (31), a equipe do técnico Pedro Caixinha foi superada pelo Vasco por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.