Brasileiros ficam revoltados com derrota de Medina: ‘Injusto nesse mar sem onda’

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 18:48 • Teahupo'o (TAI)

O brasileiro Gabriel Medina perdeu a semifinal do surfe nas Olimpíadas de Paris, diante do australiano Jack Robinson, nesta segunda-feira (5). Em uma bateria com poucas ondas, o paulista de 30 anos só conseguiu surfar uma onda, com nota 6.33, enquanto o adversário somou 12.33, com um 7,83 e um 4,50. Nas redes sociais, torcedores ficaram revoltados com a situação:

Veja as reações nas redes sociais: