Brasileirão: Rizek crava favoritos ao título e candidatos ao rebaixamento

O Brasileirão começa neste sábado (29), e o apresentador André Rizek, da Globo, projetou o destino dos 20 clubes na competição. Segundo o jornalista, o Flamengo, do técnico Filipe Luís, e Palmeiras, do português Abel Ferreira, despontam como os grandes favoritos ao título do torneio.

Abaixo de Flamengo e Palmeiras, Rizek colocou como candidatos ao título o atual campeão Botafogo, além de Internacional e Atlético-MG. Na disputa por vaga na Libertadores da América, o apresentador citou Corinthians, São Paulo, Bahia, Fortaleza, Fluminense e Cruzeiro.

Em disputa por vaga na Sul-Americana, o apresentador colocou Vasco, Grêmio, Vitória e Santos. Por fim, o apresentador apontou que Mirassol, Sport, Ceará, Red Bull Bragantino e Juventude brigarão contra o rebaixamento.

Primeira rodada do Brasileirão

Seis jogos movimentam o sábado no Brasileirão: Juventude x Vitória, Fortaleza x Fluminense, Grêmio x Atlético-MG, São Paulo x Sport, Cruzeiro x Mirassol, e Flamengo x Internacional. No domingo, acontecem os duelos entre Palmeiras e Botafogo; Vasco e Santos; e Bahia e Corinthians. Bragantino x Ceará fecha a rodada inicial do torneio.