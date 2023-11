CLARÍN

- Escândalo tomou conta do Maracanã segundos antes do início da partida entre Brasil e Argentina. Os hinos mal tinham terminado de tocar quando uma enorme briga eclodiu entre torcedores dos dois países em uma das arquibancadas. A polícia local interveio imediatamente e iniciou uma batalha campal com repressão apenas para simpatizantes argentinos. Foram longos minutos de loucura absoluta. E tudo desmoronou de vez quando a polícia brasileira apareceu. Eles foram direto para reprimir a torcida argentina, como se fossem os únicos causadores da briga. O clássico sul-americano começou da pior maneira, como quase sempre acontece no Brasil.