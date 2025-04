Bitelo reclama de boicote do Arnold Brasil; entenda a situação

Bitelo falou publicamente nas redes sociais após o Arnold Sports Festival South America e alegou boicote da organização do evento. O brasileiro foi campeão de uma das competições de levantamento de peso na feira multiesportiva, mas teve que retirar o material de imagens da competição, publicado por seu patrocinador no Youtube, do ar.

Bitelo falou em vídeo, ao lado de Fábio Giga, questionando o motivo de não poder utilizar as imagens de sua competição no Arnold. Os dois alegam que estão apenas usando o canal seu patrocinador para propagar o esporte.

O vídeo da vitória do powerlifter, que viralizou rapidamente até ser retirado do ar, foi publicado no canal da patrocinadora de suplementos de Bitelo, a Growth, que não é patrocinadora do evento. O Arnold Sports Festival South America tem como patrocinadores diamond as duas maiores concorrentes da Growth: Max Titanium e Integralmedica.

A retirada do vídeo gerou discussões na web. Gorgonoid, patrocinado pela Growth, não ficou do lado de Bitelo. O influenciador alegou que a organização do Arnold é dona dos direitos de imagens da competição e deve priorizar os seus patrocinadores.

- A Max Titanium e a Integralmedica colocam lá R$ 2 milhões (valor hipotético) no Arnold. A Growth não coloca nada, falando no Arnold Classic. A Growth patrocina o Bitelo. Faz de conta que a Nike patrocina o Neymar. O Neymar joga o Brasileirão. Isso dá direito da Nike transmitir o Brasileirão? Eu amo a Growth, mas isso não dá direito de você ir no evento dos outro, produzir conteúdo e postar no seu canal - disse Gorgonoid.

Através de seu Instagram oficial, a Growth deu a sua versão da história, alegando que fez imagens apenas da competição de powerlifting.

"A Growth não patrocina a Muscle Contest, mas patrocina a GPC (Powerlifter).

Não foi gravado nenhuma cena do evento (stand, feira e outras federações), somente o powerlifter.

A captura foi realizada somente no local das realizações da prova."

Bitelo vence o Arnold Brasil 2025

- Eu não fazia ideia, nem imaginava ser uma das estrelas do Arnold. Eu sei que alguma coisa eu queria fazer na terra. Não queria ficar aqui à toa e queria ajudar minha família, então eu falei que daria o meu máximo, mas eu nunca esperava desse jeito que é hoje - disse o powerlifter.

O atleta Willian Brito Piovezan, conhecido como Bitelo, venceu neste sábado (6) a categoria open acima de 140kg no Arnold Sports Festival South America, realizado em São Paulo. Em sua primeira competição no Brasil após conquistar o título mundial de powerlifting, Bitelo ergueu 887,5kg no total e quebrou o recorde brasileiro no levantamento terra, com 370kg.

A competição atraiu uma grande quantidade de fãs ao Expo Center Norte, onde o público acompanhou Bitelo registrar marcas de 315kg no agachamento, 202,5kg no supino e o novo recorde no levantamento terra. O evento é considerado a principal feira fitness do continente.

Bitelo, que iniciou sua trajetória no esporte no fim de 2023, já acumula títulos e visibilidade nas redes sociais, com 2,7 milhões de seguidores no Instagram. Ele afirma que busca inspirar jovens e reforça o papel do esporte como forma de transformação.

- É nas dificuldades que o atleta fica mais forte e esquece de tudo. Porque se tiver tudo fácil, ele não vai se esforçar e não vai conseguir. Então tem que ter dificuldade mesmo para ele buscar o máximo, encontrar e despertar a força que ele tem dentro de si - finalizou Bitelo.