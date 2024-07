Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 20/07/2024 - 22:01 • São Paulo (SP)

Dudu viveu pontos extremos no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, neste sábado (20). O atacante foi xingado e vaiado pela torcida da Raposa antes da bola rolar, enquanto recebeu aplausos dos palmeirenses. Veja no vídeo acima!

Os cruzeirenses gritaram: "Ei, Dudu, vai tomar no **". Paralelamente, a torcida alviverde soltou o tradicional canto "Dudu guerreiro". Esta foi a primeira partida do atleta como titular desde a grave lesão no joelho.

Dudu se envolveu em polêmica entre Palmeiras e Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Dudu foi o mais festejado pela torcida do Palmeiras no jogo contra o Cruzeiro. Recentemente, o atacante se envolveu em polêmica com os dois clubes e quase se tornou jogador da Raposa.

Ele chegou a ser anunciado como reforço do time mineiro, que chegou a um acordo junto ao Verdão e o atleta. Porém, após a repercussão entre a torcida do Palmeiras, Dudu ficou balançado e recuou nas tratativas. O contrato ainda não havia sido assinado pelo jogador.

O camisa 7 foi quem buscou a negociação com o Cruzeiro, e o Alviverde passou a desejar que a venda fosse concretizada. Os valores giraram em torno de 4 milhões de dólares.