Benja faz previsão para o Corinthians e compara clube a outro gigante: ‘Vai terminar igual’

Benja fez previsão pessimista para o futuro do Corinthians (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

O apresentador Benjamin Back comentou a semana conturbada no Corinthians durante papo no "Charla Podcast", no último sábado (8). Torcedor assumido do Alvinegro, Benja lamentou o momento do clube paulista e fez uma previsão pessimista para o futuro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu, infelizmente, acho que o Corinthians vai terminar igual ao Cruzeiro. É assustador o que vem pela frente. O Corinthians hoje não tem luz no fim do túnel. Tem uma dívida absurda, tem pessoas lá dentro que vem jogam contra, pessoas que fazem de tudo para que as coisas deem errado - começou Benja.

- A largada do Augusto Melo era essencial, mas ele largou errado. A herança é maldita? Sim. O Corinthians está f*. Mas o Augusto começou mal. Como você traz o Palacios, dá cinco anos de contrato, com problema de cartilagem? Como contrata o Coronado ganhando dois milhões por mês? - completou.

➡️Craque Neto detona jogador: ‘Vai ser o mais odiado da história do Corinthians’

Na última sexta (7), o noticiário do clube foi marcado pela rescisão do patrocínio máster, a provável saída do goleiro Carlos Miguel e a debandada de dirigentes do clube. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (11), contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.