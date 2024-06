Craque Neto detona jogador: ‘Vai ser o mais odiado da história do Corinthians’

Craque Neto detonou o goleiro Carlos Miguel (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 19:26 • São Paulo (SP)

A semana foi marcada por várias polêmicas no Corinthians. Uma delas é a provável saída do goleiro Carlos Miguel, rumo ao Nottingham Forest, da Premier League. No programa "Donos da Bola", da última sexta-feira (7), o ex-jogador e apresentador Neto detonou o arqueiro.

- Isso (a negociação) serve para vocês aprenderem sobre o Carlos Miguel. Você vai ser o jogador mais odiado da história do Corinthians quando você for embora. A gente tem que ter hombridade e falar a verdade. Você queria ficar no Corinthians - começou o ex-jogador.

- Se eu sou o presidente do Corinthians, você não treina mais. Eu não boto você para jogar. Não pode treinar junto com todo mundo. Você tem o direito de sair. Quando a gente pensou que ele tinha multa de R$ 50 milhões, ninguém sabia que tinha sido reduzida - completou.

A cláusula de rescisão de Carlos Miguel com o Corinthians girava em torno de 50 milhões de euros (R$ 285 milhões). Contudo, agora está na casa dos 4 milhões de euros (R$ 23 milhões). O motivo para a queda é a renovação acertada ainda na gestão Duílio Monteiro Alves.