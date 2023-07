Dinheiro para todos!

De acordo com o site "Transfermarket", os jogadores mais caros do futebol mundial atualmente são Erling Haaland, do Manchester City, e Kyllian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Os dois têm valor de mercado avaliado em cerca de 200 milhões de dólares (R$ 948 milhões), e tanto "Barbie" quanto "Oppenheimer" poderiam comprar os jogadores. No entanto, só o filme estrelado por Margot Robbie teria dinheiro de arrecadação suficiente para montar um poderoso ataque com os dois atletas.