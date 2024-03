Júnior Santos, do Botafogo, é exaltado por jornalistas: ‘Tem dia que joga como Garrincha’

Junior Santos vive grande fase com a camisa do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 23:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino no jogo de ida da terceira fase da Libertadores, com direito a show do atacante Júnior Santos. O jogador marcou dois golaços no Nilton Santos, nesta quarta-feira (6), e foi bastante elogiado por jornalistas nas redes sociais.

No primeiro tempo, Júnior Santos fez fila na zaga do RB Bragantino e chutou no canto de Cleiton. Na etapa final, o atacante recebeu passe na área, dominou e girou o corpo para chutar forte e dar a vitória ao Alvinegro. Juninho Capixaba diminuiu para o time paulista.

