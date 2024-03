Após repórter, torcedora do Internacional denuncia mascote por importunação sexual

Mascote do Internacional é denunciado por importunação sexual (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 06:00 • Porto Alegre (RS)

O mascote do Internacional recebeu uma segunda acusação de importunação sexual, registrada na última segunda-feira (4). De acordo com o portal "g1", uma torcedora do clube gaúcho relatou o ocorrido à Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

O novo caso teria ocorrido antes do último Grenal, assim como a primeira denúncia, feita por uma repórter que cobria o clássico no Beira-Rio. Após a primeira acusação, o Internacional afastou o intérprete do mascote, que não teve identidade revelada.

- Trata-se de uma torcedora do Inter, usando a camiseta do Inter, que narrou que sofreu essa importunação sexual no momento em que ela foi solicitar uma foto com o mascote - disse a delegada Cristiane Ramos, diretora da Divisão de Proteção à Mulher.

O primeiro caso ocorreu com a repórter Gisele Kümpel, do Canal Monumental. A mulher alegou ter sido abraçada e beijada pelo mascote após o gol do Internacional, e foi direto para a delegacia registar o B.O depois do apito final no clássico.