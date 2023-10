O ex-jogador Emerson Sheik relatou um momento de pânico vivido na noite de segunda-feira (09) durante um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, onde participaria in loco do "Arena SBT". O comentarista acabou entrando ao vivo no programa por videochamada e detalhou o que aconteceu com a aeronave que partiu do aeroporto Santos Dumont e precisou pousar no Galeão 25 minutos após a decolagem.