Atuação de atacante do São Paulo divide opiniões na Web

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 17:25 • São Paulo (SP)

São Paulo recebe em casa o Atlético - GO, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a equipe de Luis Zubeldía abriu o placar. Com assistência de Wellington Rato, André Silva balançou as redes do MorumBIS e a atuação do atacante divide opiniões entre os torcedores.

O camisa 17 está entre os assuntos mais comentados no X (antigo twitter), confira:

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

22ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zulbeldía)

Jandrei; João Moreira, Ferraresi, Sabino e Patryck; Marcos Antonio e Liziero; Wellington, Nestor e Araújo; André Silva.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Rangel; Maguinho, Martins, Pedro Henrique e Guilherme; Rhaldney e Baralhas; Luiz Fernando, Alejo Cruz e Shaylon; Derek