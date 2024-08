São Paulo nunca perdeu no MorumBIS contra Atlético-GO







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo recebe a equipe do Atlético-GO no MorumBIS neste domingo (11), às 16h (de Brasília), em partida válida pele 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista segue invicto em casa e nunca perdeu para a equipe goianiense na história. Veja os números do confronto.

Estatísticas de São Paulo x Atlético-GO

No total, as equipes se encontraram 18 vezes. O São Paulo teve 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, portanto, segue em vantagem sobre o Atlético Goianiense. Pelo Brasileirão com o mando paulista, foram 7 duelos, com 5 vitórias do Tricolor , 2 empates e nenhuma vitória do Dragão.

O São Paulo não perde há seis jogos dentro de casa e segue invicto desde o jogo contra o Cuiabá, válido pela 10ª rodada do Brasileirão, em que o Tricolor perdeu por 1 a 0 com gol de Eliel, do Dourado. Se o tabu for quebrado a equipe paulista perde a invencibilidade, por outro lado, o Dragão soma mais 3 pontos na tabela mas continua sendo lanterna do campeonato.

A maior vitória do duelo, emplacada pelo São Paulo, no MorumBIS foi no Brasileirão de 2020. Caso o time de Zubeldia repita o feito ou apenas ganhe do time adversário, pode chegar a 38 pontos na tabela do campeonato e dependendo do resultado da rodada pode entrar para o G4.

São Paulo nunca perdeu no MorumBIS contra Atlético-GO (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Atlético-GO

Brasileirão - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de agosto de 2024, às 16h00

📍 Local: MorumBIS (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

📺 VAR: Diego Pombo Lopez