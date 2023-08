Felipão e Hulk, do Atlético-MG, foram enquadrados no parágrafo que cita sobre "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto", no artigo 243-F, parágrado 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A informação foi confirmada pela reportagem do Lance!. O caso será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD na manhã da próxima quinta-feira (4).