Mineiros e paulistas se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão

Atlético-MG x Palmeiras: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Mais um jogão vai rolar pela Copa Libertadores. O Atlético-MG recebe o Palmeiras na noite desta quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. O jogo de volta e decisivo será no dia 9 de agosto, às 21h30, no Allianz Parque.

O Verdão chegou às oitavas de final como líder do Grupo C, com 15 pontos, enquanto o Galo avançou em segundo lugar no Grupo G, com 10 pontos.

Estatísticas

Na história da Libertadores, Atlético-MG e Palmeiras já se enfrentaram quatro vezes, todas elas nas duas últimas edições da competição. E os números recentes mostram que o Galo é freguês do Verdão.

Em 2021, as equipes se enfrentaram na semifinal, com um empate sem gols no Allianz Parque e, na volta, 1 a 1 no Mineirão, o que deu ao Palmeiras uma vaga na final.

Em 2022, após um 2 a 2 no jogo de ida e um empate sem gols no jogo de volta, no Allianz Parque, o Verdão avançou à semifinal após fazer 6 a 5 no time mineiro, nos pênaltis.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram o Galo com certa vantagem vencer o confronto. A vitória do time mineiro está pagando 2.50, com o empate em 3.05. A vitória palmeirense paga, até o momento, 3.05.

*As odds podem sofrer alterações

Momentos das equipes

O Atlético-MG não fez uma campanha incrível na fase de grupos. O time mineiro avançou em segundo, com 10 pontos, sendo três vitórias, um empate e duas derrotas. No Brasileirão, a equipe vive um momento instável, ocupando a 13ª posição, com 21 pontos, e vem de duas derrotas.

O Verdão avançou como o melhor time da fase de grupos e terá o direito de disputar o segundo jogo em casa até o final do campeonato. O time comandado por Abel Ferreira estava no Grupo C, e somou 15 pontos, sendo seis vitórias e uma derrota.

No Campeonato Brasileiro, o Verdão está em terceiro lugar, com 31 pontos, mesma pontuação do Flamengo, vice-líder, mas que está à frente pelos critérios de desempate. O time paulista vem de duas vitórias na competição.

Informações do jogo

Atlético-MG x Palmeiras

Data e horário: 02/08/2023, às 21h30

Local: Mineirão