Atacante do Santos anuncia gravidez com influenciadora que o acusou de agressão

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 18:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante do Santos Pedrinho e a influenciadora Amanda Nunes anunciaram a gravidez na quinta-feira (7). O casal participou de um ensaio fotográfico publicado no Instagram, onde eles aparecem segurando um teste de gravidez e uma ultrassonografia.

- Uma nova vida que já é imensamente amada e que traz contigo a promessa de novas aventuras, risadas e amor sem medidas. Nos sentimos abençoados e agradecidos por este presente divino. Estamos ansiosos para te conhecer filho (a) e já te amamos muito - diz a postagem.

No início de 2023, o casal rompeu a relação, e Amanda acusou Pedrinho de agressão e de ameaça de morte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, na época, "a vítima apresentava sinais de lesões, que foram fotografadas e anexadas ao inquérito policial. Além disso, ela representou criminalmente contra o autor".

Pedrinho negou todas as acusações e também relatou à polícia que havia sido agredido pela ex-namorada. Na ocasião, ambos entraram com pedidos de medidas protetivas um contra o outro.

Devido às acusações e da divulgação de mensagens em que Pedrinho ameaçava a ex-namorada de morte, o São Paulo, seu clube na época, decidiu pela rescisão contratual por justa causa. O jogador entrou com ação na Justiça pedindo a reversão da demissão, mas o tricolor paulista venceu a causa no fim de 2023.

Em junho de 2023, alguns meses depois do registro do Boletim de Ocorrência, Pedrinho e Amanda voltaram com o relacionamento. No Dia dos Namorados, o atacante publicou um vídeo em que aparece alguém com cabelo igual ao de Amanda e a legenda "olha quem voltou".

Após ser demitido pelo São Paulo, Pedrinho foi contratado pelo América-MG, onde jogou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No início deste ano, o Santos anunciou a vinda do jogador de 24 anos por empréstimo até o final de 2024. O jogador pertence ao clube russo Lokomotiv Moscou.