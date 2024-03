‘Se o Braz não foi, qual moral o Flamengo tem para punir o Wesley?’, questiona jornalista

Marcos Braz se envolveu em caso de agressão no ano passado (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 18:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo teve mais um episódio de agressão recente, dessa vez envolvendo o lateral Wesley. O jogador teria dado um soco em um homem em um quiosque na Barra, no último domingo (10). O apresentador Thiago Asmar, o "Pilhado", comparou a situação ao caso de Marcos Braz.

- Se o Marcos Braz não foi punido, continuou vice-presidente e não foi afastado, qual a moral que vocês, Landim, vão ter para fazer alguma coisa com o Wesley? Se o VP agrediu, deu soco, chutou no chão e nada aconteceu, por que algo aconteceria com o Wesley? - começou Pilhado.

- Qual a diferença? Porque para mim a do Marcos Braz é mais grave, porque o torcedor estava de costas, saindo. A do Wesley ainda não tem as imagens. Então, eu estou louco para saber qual será a decisão do Flamengo - completou o apresentador da "Jovem Pan".