Globo vai transmitir Red Bull Bragantino x Botafogo, pela Libertadores, em TV aberta?

Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no primeiro jogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 17:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo não teve os primeiros jogos na Pré-Libertadores em TV aberta. No entanto, o segundo jogo da terceira fase, contra o Red Bull Bragantino, será exibido pela Globo, nesta quarta-feira (12). A transmissão será feita apenas para o Rio de Janeiro.

Detentora dos direitos de transmissão da Libertadores, a Globo não exibiu os jogos do Botafogo contra o Aurora-BOL, na segunda fase. A emissora também preferiu não exibir o primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos, há uma semana.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As partidas do Botafogo até aqui foram exibidas apenas no Globoplay e no site do "Ge". Contudo, o jogo decisivo contra o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, será exibido em TV aberta. No primeiro duelo, o Alvinegro venceu o time paulista por 2 a 1.