Renato Marques, atacante do América-MG, se manifestou após se envolver em polêmica sobre uma suposta cobrança de pix após o gol marcado contra o Bahia, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador cobrou um valor em dinheiro do humorista Dihh Lopes. Torcedor do Santos, o comediante havia publicado um vídeo em que prometia R$ 50 mil para quem marcasse gol contra o Esquadrão.