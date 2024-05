Saiba como Ed Sheeran ajudou time a conquistar vaga na Premier League

Ed Sheeran patrocina o Ipswich Town, seu time do coração, desde 2021 (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A volta do Ipswich Town à Premier League, a elite do futebol inglês, após 22 anos contou com a ajuda do cantor Ed Sheeran. O britânico patrocina o Ipswich Town, seu time do coração, desde 2021. Ele, por exemplo, divulga turnês na camisa do clube.

O time não revela os valores investidos por Ed Sheeran, que também patrocina a equipe feminina, além de ser presença constante nos jogos. A informação foi publicada pelo UOL.

Na Premier League, o cantor continuará patrocinando o time, conforme anunciou em entrevista ao jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports. O acesso, muito comemorado por Ed Sheeran, foi confirmado no dia 4 de maio, com a vitória por 2 a 0 sobre o rebaixado Huddersfield Town na 46ª rodada da EFL Championship.

Ele estava em Miami, nos Estados Unidos, mas fez uma chamada de vídeo com os jogadores após a conquista. No Instagram, Sheeran escreveu:

- Estou emocionado. Não faz tanto tempo que eu estava sentado em Portman Road assistindo a eles perderem pela terceira divisão com 11 mil pessoas nas arquibancadas.

Mas a ajuda do cantor não foi a única que o Ipswich Town teve para voltar à elite. A empresa Bright Path Sports Partners comprou 40% do clube por 105 milhões de libras (R$ 665,9 milhões). Segundo o jornal inglês Metro UK, o fundo norte-americano ORG é o acionista majoritário do time, com 50% das ações.