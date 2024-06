Astro de Dallas, Doncic brilha mesmo lesionado, e web lamenta: ‘Sozinho não dá’

Luka Doncic sofre com lesões nas finais da NBA (Foto: David Liam Kyle/NBAE/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 23:28 • Boston (EUA)

O Boston Celtics venceu o segundo jogo das finais contra o Dallas Mavericks, em partida em que Luka Doncic atuou com várias lesões. Mesmo sem estar 100%, o jogador teve boa atuação, mas não conseguiu evitar mais uma derrota da equipe texana. O camisa 77 foi assunto nas redes sociais.

Doncic chegou a ser dúvida para o jogo na manhã deste domingo. O esloveno sofre com uma contusão no tórax, entorse no joelho direito e dores no tornozelo esquerdo. Mesmo com os problemas, o armador do Dallas Mavericks anotou 32 pontos, deu 11 assistências e pegou 11 rebotes.

