Um dos astros da NBA na atualidade, Giannis Antetokounmpo, pivô do Milwaukee Bucks, foi o convidado do podcast '48 Minutes' e não hesitou em abordar um tema polêmico. O grego entrou em concordância com o corredor Noah Lyles, que questionou a autodenominação de campões mundiais aos vencedores da NBA, visto que apenas equipes dos Estados Unidos disputam o torneio de basquete.